Умерла 94-летняя народная артистка России Нинель Терновская

Народная артистка России Нинель Терновская скончалась в возрасте 94 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Российского академического молодежного театра, где работала актриса.

В учреждении культуры Терновскую называют «светлейшим человеком в работе и в жизни». «Очень яркая, темпераментная, выразительная. Актерская индивидуальность сочеталась в ней с человеческой, огромным жизнелюбием и стойкостью. Невероятно талантливая, ее дар в полной мере раскрывался на сцене театра, которому она была верна всю жизнь», — вспоминает о покойной художественный руководитель театра Алексей Бородин.

По словам Бородина, все в театре любили Терновскую и ее уход воспринимают как большое горе.

Нинель Терновская умерла 27 апреля. Время и место прощания с актрисой пока неизвестны.

Нинель Терновская поступила в труппу тогда еще Центрального Детского театра в 1948 году после окончания студии. Всего сыграла более 100 ролей — Царицу в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», лису Алису в «Золотом ключике», госпожу Тенардье в «Отверженных», Ворону и атаманшу в «Снежной королеве» и др.