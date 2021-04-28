Бритни Спирс лично даст показания в суде по делу об опекунстве

Певица Бритни Спирс впервые лично даст показания в суде Лос-Анджелеса по делу об опекунстве над ней, передает Reuters.

Суд должен состояться 23 июня, адвокат артистки Сэмюел Ингем попросил суд назначить дату «в ускоренном порядке».

Неизвестно, о чем певица будет говорить в суде.

Джейми Спирс в 2008 году получил право заниматься финансами дочери и ограничивать ее круг общения. Суд вынес такое решение из-за состояния психического здоровья артистки.

В августе 2020 Спирс требовала отстранить отца от управления ее делами и заменить опекуна, передав контроль над ее личной жизнью временному опекуну — менеджеру Джоди Монтгомери. Ее карьеру она просила доверить финансовой компании Bessemer Trust. Компанию была назначена соопекуном, но Джейми Спирсу не стали запрещать «следить» за дочерью.

Ранее адвокат Бритни Спирс потребовал заменить опекуна певицы.