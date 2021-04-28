Пореченков предложил новую национальную идею

Актер Михаил Пореченков заявил, что национальной идеи России мог бы стать профессионализм. Об этом пишет издание «Известия».

«К сожалению, молодежь совсем не понимает, что такое работать, все считают, что им все должны. Что государство им обязано», — сказал Пореченков.

Актер назвал такой подход заблуждением и призвал молодых людей «идти и работать самим». По его словам, в России многое поменяется, если люди будут уважать простых тружеников, например, занимающихся грузоперевозками и варкой стали.

Пореченков подчеркнул, что национальной идеей России мог бы стать профессионализм. Например, на роли второго плана, по его мнению, необходимо брать профессиональных актеров, что повысит качество снимаемых фильмов.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме России Сергей Миронов поздравил с днем рождения актера, народного артиста России Михаила Пореченкова. 2 марта 2021 года Михаилу Пореченкову исполнилось 52 года.