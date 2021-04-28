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Новости культуры

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Умер герой мема «хохочущий испанец» Хуан Хойя Борха

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Испанский актер Хуан Хойя Борха, получивший в Сети прозвище Хохотун или «хохочущий испанец», умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщает ABC de Sevilla.

Отмечается, что у артиста были проблемы с сосудами, в сентябре прошлого года он перенес ампутацию ноги и с тех пор находился в больнице Вирхен дель Росио в Севилье. По данным издания, причиной смерти могли послужить осложнения операции.

Широкую известность в социальных сетях Борха получил после распространения ролика из эфира испанского телешоу. В эфире телеканала актер рассказывает историю из своей жизни, но не может сдержать смех, заражая хохотом телеведущего и зрителей. Видео стало вирусным, а скриншот ролика превратился в мем, с помощью которого пользователи Сети выражают свою реакцию на очень смешные ситуации.

Ранее в феврале умер герой мема «Ты втираешь мне какую-то дичь», афорист и писатель Аркадий Давидович. Широкой аудитории он стал известен в 2015 году благодаря мему, появившемуся после вирусного видео с музыкантом Константином Ступиным, которому Давидович предлагал странную идею для бизнеса.

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