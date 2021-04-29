В «Единой России» оценили планы экс-солистки «Тату» поучаствовать в праймериз

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов прокомментировал планы бывшей солистки распавшейся группы «Тату» Юлии Волковой принять участие в предвыборном голосовании партии. Об этом сообщает РИА «Новости».

»(Волкова) участвует, как минимум заявилась для участия», — сказал Перминов.

Он отметил, что «Единая Россия» является «открытой партией». «Приглашаем всех… к участию в нашей процедуре отбора — кандидатов с большой буквы, интересных, ярких, честных, профессиональных. Люди решат, кто достоин их представлять в Государственной думе. Наша задача — открытая, объективная и современная процедура», — сказал Перминов.

Ранее стало известно, что экс-солистка «Тату» Юля Волкова собирается участвовать в праймериз единороссов. Речь идет об отборе кандидатов на выборы в Госдуму от Ивановской области.

«Тату» — одна из немногих отечественных групп, которой удалось добиться международного признания. Ее песни занимали в начале 2000-х годов верхние строчки в мировых чартах.

В 2003 году коллектив выступал на «Евровидении».