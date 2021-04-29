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Новости культуры

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Рэпер Kodak Black получил приговор после нападения на школьницу

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Американский рэпер Kodak Black получил приговор после нападения на девочку-подростка в номере отеля, передает телеканал ABC News.

Рэпера, чье настоящее имя Билл Капри, приговорили к 18 месяцам испытательного срока.

Он напал на девочку в 2016 году в городе Флоренс (Южная Каролина, США) после своего концерта. Пострадавшая рассказала, что музыкант укусил ее за шею и грудь и продолжил нападение, хотя она просила его остановиться.

О произошедшем она рассказала школьной медсестре, которая позвонила в полицию. «Я прошу прощения за то, что произошло, и надеюсь, что мы все сможем оставить это в прошлом», — сказал на суде рэпер девушке, которая наблюдала за процессом по видеосвязи.

Сперва певца обвиняли в изнасиловании, однако он пошел на сделку со следствием и признал вину в нападении первой степени. Если он нарушит условия испытательного срока, ему грозит 10 лет тюрьмы.

В 2020 году Kodak Black был приговорен к 3 годам тюремного заключения и судился с тюрьмой, жалуясь на пытки надзирателей. Дональд Трамп помиловал его накануне истечения полномочий на посту президента США.

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