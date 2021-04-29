Фонд кино судится с Джаником Файзиевым из-за 191 млн рублей

Фонд кино подал в Арбитражный суд Москвы иск с требованием взыскать более 191 млн руб. с киностудии «Бонанза» и режиссера Джахонгира Файзиева, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Иск поступил в суд 28 апреля, его пока не рассматривали. Основания исковых требований неизвестны.

В 2018 году Фонд кино принял решение оказать финансовую поддержку проекту студии Файзиева – фантастическому блокбастеру «Вратарь галактики», поддержка была оказана на условиях стопроцентной возвратности средств, а в 2019 году – на безвозвратной основе.

Бюджет картины превысил 786 млн руб., однако в прокате она собрала меньше. Неизвестно, связан ли иск Фонда кино с «Вратарем галактики».

Ранее сообщалось, что актер Михаил Галустян отсудил у режиссера Сарика Андреасяна права на фильм «Непрощенный» за долги. Галустян хотел вернуть вложения в не окупившиеся в прокате фильмы через суд, однако режиссер предложил сделку и вместо денег передал ему права на фильм «Непрощенный», который смог собрать большую кассу.