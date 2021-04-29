Пионеры противостоят злу в новом трейлере «Пищеблока»

Стриминговый сервис «КиноПоиск HD» опубликовал новый трейлер сериала «Пищеблок» о противостоянии пионеров и загадочного зла в детском лагере.

Сюжет сериала Святослава Подгаевского разворачивается в 1980 году, когда в СССР проходит Олимпиада. Дети начинают исчезать по ночам, а потом возвращаются другими. Руководство лагеря не обращает внимания на происходящее, и разбираться в тайнах и страшных инцидентах лагеря «Буревестник» придется пионеру Валерке и вожатому Игорю.

В сериале снялись Петр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Илья Коробко, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Николай Фоменко, Роза Хайруллина, Никита Кологривый, Сергей Гилев и др.

Известно, что образ одного из ключевых персонажей заключительной серии был разработан совместно с американской студией визуальных эффектов Aaron Sims Creative — авторами персонажей фильмов «Оно», «Люди в черном», «Планета обезьян», «Халк» и др.

Премьера первых двух эпизодов сериала по одноименному роману Алексея Иванова состоится 19 мая на «КиноПоиск HD».