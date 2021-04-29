ТНТ анонсировал второй сезон сериала о девяностых «Мир! Дружба! Жвачка!»

Второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» о взрослении в девяностые скоро выйдет на ТНТ, сообщила пресс-служба телеканала.

Сюжет второго сезона разворачивается через год после первого — в 1994 году. «Страну захватила волна финансовых пирамид, заводы постепенно переходили в частные руки – в том числе и незаконно, в городах орудовали преступные группировки, а семью Рябининых продолжало лихорадить после событий прошлого лета», — рассказывают о новом сезоне его создатели.

Во втором сезоне герои повзрослели: кто-то уходит из дома, кто-то находит подработку, кто-то становится толкиенистом. Они собираются в закрытом гараже, где мечтают о будущем в эпоху неопределенностей. «У нас было две истории, первая – линия Алика, героя Юры Борисова. Мы понимали, что он должен делать, и чего хочет его персонаж, но долго думали, как Алик осуществит задуманное. И вторая – история чувственной любви, свалившаяся на подростков. Она для нас основная. Когда мы росли, фильмов про трепетные, настоящие отношения было мало – это «Бум» и «Бум 2», «Вам и не снилось…». Во втором сезоне мы решили сконцентрироваться на этом – любви, взрослении и новых вызовах», — рассказывает Петр Внуков, креативный продюсер сериала.

В сериале снова появятся Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Федор Рощин, Юра Борисов, Никита Павленко, Ксения Каталымова, Степан Девонин и Артур Бесчастный.



К актерскому составу присоединятся Ксения Трейстер и Полина Гухман, которые сыграли подростков, а также Лариса Удовиченко и Александр Половцев.

Первый сезон «Мир! Дружба! Жвачка!» снова начнут показывать на ТНТ с 10 мая.