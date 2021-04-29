Милонов рассказал, как мордовский воздух сделал Депардье «нормальным человеком»

Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как на французского актера Жерара Депардье повлияла российская действительность. Депутат отметил, что актер сильно изменился, его прошлую жизнь тот назвался «бесстыдством», но отметил, что «мордовский воздух и брусничка» сделали из него «нормального человека».

«У нас Жерар Депардье чего стоит? Чем он занимался — это постыдство какое-то! Подышал нашим мордовским воздухом, бруснички поел, отварчиков наших клюквенных попил — исцелился от гомосятины поганой», — отметил Милонов.

Ранее депутат высказался об участии экс-солистки группы «Тату» Юлии Волковой в праймериз от «Единой России». Виталий Милонов заявил «Газете.Ru», что это желание певицы говорит об ее «исцелении». Теперь, считает депутат, певица «выбрала для себя правильную структуру».