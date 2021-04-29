Проклова отреагировала на травлю после рассказа о домогательствах

Актриса Елена Проклова отреагировала на травлю в ее адрес в соцсетях, а также на критику со стороны актрисы Яны Поплавской.

Столкнуться с негативной реакцией Прокловой пришлось, когда на шоу «Секрет на миллион» она рассказала о домогательствах со стороны известного актера. «Каждый имеет право на свое мнение», — сказала в ответ на это 67-летняя Проклова в беседе с mk.ru.

Проклова рассказывала, что в 15 лет ее начал преследовать «кумир миллионов», после сексуальных действий со стороны которого она всю жизнь боится физической близости с мужчинами. Кроме того, в 12 лет ее домогался второй режиссер фильма, в котором девочка снималась.

Проклова не стала называть имя артиста, сославшись на то, что у него есть дети, внуки, много учеников и поклонников. Зрители передачи вспомнили, что ранее в интервью Проклова утверждала, что к ней в молодости приставал Олег Табаков. Актрису поддержала писательница Татьяна Бронзова, супруга актера Бориса Щербакова. Композитор Юрий Лоза, в свою очередь, назвал ее слова самопиаром.