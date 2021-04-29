Наследник Ефремова рассказал о трансгендерном переходе

20-летний Сергей Ефремов, ранее известный как дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария, в шоу «Исповедь» на видеосервисе Premier рассказал о будущем трансгендерном переходе.

По словам наследника звезды, полный переход он планирует сделать в 25 лет, однако так называемую «нижнюю операцию» делать не будет. «В данный момент операции без потери чувствительности и функциональности половых органов не проводятся. В данный момент слишком велики риски, заранее нужно очень серьезно готовить себя с точки зрения гормонозаместительной терапии», — поделился он.

Сергей не исключает, что в будущем усыновит ребенка. «Я абсолютно точно не планирую рожать самостоятельно. Я примерно знаю, насколько это больно, потому что у меня, к сожалению, есть такое явление, как месячные», — рассуждает он.

Сейчас Ефремов наблюдается у психиатра и отмечает у себя «панические атаки, многократно повторяющиеся ночные кошмары, большие проблемы со сном, приступы агрессии».

В апреле стало известно, что небинарный наследник Михаила Ефремова просит называть себя Сергеем.