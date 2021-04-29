Никита Михалков привился от коронавируса

Режиссер Никита Михалков сделал первую прививку от коронавируса, сообщает РИА «Новости».

По словам Михалкова, через две недели ему должны сделать второй укол. «Я только привился, результата пока не знаю... Я могу по своему опыту сказать, что я вакцинировался, потому что понял, что теряю бдительность: хожу, общаюсь. Я стал ловить себя на том, что забыл маску. Где тебя бахнет – бог его знает где», — рассуждает Михалков, добавляя, что в таких обстоятельства нужно вакцинироваться.

В октябре 2020 года Никите Михалкову исполнилось 75 лет.

В начале 2020 года в разгар эпидемии коронавируса режиссер относился к идее вакцинирования критически. В одном из выпусков своей телепередачи «Бесогон» он заявлял, что под видом вакцин миллиардер и филантроп Билл Гейтс якобы хочет чипировать всех жителей планеты для контроля человечества. «В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности для какой-то криптовалюты», — сказал Михалков.

После выхода этой передачи Михалкова уведомили, что запланированных двух повторов программы не будет, что режиссер счел цензурой.