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Светлана Светличная, 2016 год Светлана Светличная, 2016 год

Светлану Светличную выписали из больницы

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Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную выписали из московской больницы имени Юдина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на медработников.

СМИ сообщали о том, что актриса могла быть госпитализирована с инсультом или подозрением на инсульт. Известно, что состояние звезды «Бриллиантовой руки» оценивалось как средней тяжести. «У нее была выписка сегодня в 10.30», — уточнили в больнице.

Ранее врачи подтвердили, что Светличная находилась в московской больнице имени Юдина в отделении неврологии. Она считает, что ухудшение здоровья произошло после травмы головы, полученной в 2020 году, когда во время съемок оператор уронил на нее осветительный прибор. После этого ей также пришлось лечиться.

15 мая Светличная отметит 81-летие. Актриса известна по работам в фильмах «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Тридцать три», «Место встречи изменить нельзя» и др.

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