Моргенштерн признан угрозой нацбезопасности Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины включило российского рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна) в «черный список», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Это было сделано по представлению Службы безопасности Украины. «Моргенштерна включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности», — рассказали в минкульте.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает и считает Россию «страной-агрессором». Впервые украинский минкульт опубликовал «черный список» деятелей культуры в августе 2015 года. В частности, в него входят Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и др.

Ранее сообщалось, что ФАС признала ролик Моргенштерна и Альфа-банка нарушающим закон.