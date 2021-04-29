Гран-при ММКФ получила румынский фильм «#Засранка»

Картина «#Засранка» (#dogpoopgirl, 2021) режиссера Андрея Хуцуляка из Румынии получила главный приз 43-го ММКФ, передает «Интерфакс».

Картина посвящена травле в социальных сетях.

Приз за лучшую женскую роль получила актриса Андрея Грэмоштяну, сыгравшая в этом фильме главную роль. За лучшую мужскую роль наградили иранского актера Сохейла Гханнадана за фильм «Сын» режиссера Нушины Мераджи.

Приз за режиссуру получил Алексей Федорченко за фильм «Последняя «Милая Болгария».

Спецприз жюри дали фильму «Кровопийцы» режиссера Юлиана Радльмайера из Германии.

Московский Международный кинофестиваль проходил с 22 по 29 апреля.

Ранее сообщалось, что Московский международный кинофестиваль снял с показа короткометражку о гомосексуальных футбольных фанатах.