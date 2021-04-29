Моргенштерн ответил на решение Минкульта Украины внести его в черный список

Российский рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) прокомментировал решение украинского Минкульта включить его в «черный список». Об этом исполнитель написал в своем Instagram.

Артист сообщил, что концертов на Украине больше не будет, но выразил надежду на изменение ситуации в будущем.

«Надеюсь, важные дяди в пиджаках одумаются, и мы с вами разобьем стадион», — написал он.

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины включило Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает и считает Россию «страной-агрессором». Впервые украинский минкульт опубликовал «черный список» деятелей культуры в августе 2015 года. В частности, в него входят Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и др.