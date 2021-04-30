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Новости культуры

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Умерла соосновательница группы Ника Кейва The Bad Seeds Анита Лейн

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Скончалась соосновательница группы Ника Кейва The Bad Seeds Анита Лейн, передает The Rolling Stone.

Когда и по какой причине умерла 61-летняя певица и композитор, не сообщается.

17-летняя Анита Лейн познакомилась с Ником Кейвом в 1977 году, тогда она вошла в его коллектив The Boys Next Door, ставший позже группой The Birthday Party.

В 1984 году Лейн и Кейв основали The Bad Seeds, где она играла на клавишных. Анита Лейн написала такие хиты группы, как From Her to Eternity и Stranger Than Kindness. «Анита удивительно талантлива, она подала множество идей. Она давала их мне, была очень щедра. Потом это стало ее ролью — отдавать себя мне, пока я прорывался вперед. Я делал это не специально», — говорил Ник Кейв в одном из интервью в 1997 году, сожалея, что их творческие пути разошлись.

После ухода из группы Кейва Лейн выпустила два сольных альбома: Dirty Pearl (1993) и Sex O'Clock (2001).

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