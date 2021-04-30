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Новости культуры

Герои «Черной вдовы» пригласили россиян на майские шашлыки

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Студия Marvel представила трейлер фильма «Черная Вдова» о супергероине Наташе Романофф.

В фильме героиня русского происхождения Романофф лицом к лицу встретится со своим прошлым. К ней присоединятся Елена (Флоренс Пью), Красный Страж (Дэвид Харбор) и Мелина (Рэйчел Вайс). «Захватите уголь, мясо на мне», — цитирует в трейлере Мелина слова Красного стража. «Даже не знаю, это шифровка или что-то связанное с майскими праздниками в России», — говорит героиня Рейчел Вайс в ролике, названном «приглашение на шашлыки».

Изначально премьера фильма была назначена на весну 2020 года, но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ее отложили на год. Новой датой стало 7 мая 2021 года, а позже стало известно, что первый показ опять перенесли, на этот раз на два месяца, до 9 июля.

Кроме премьеры в кинотеатрах, Disney также собирается выпустить блокбастер одновременно на собственном стриминговом сервисе.

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