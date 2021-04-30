Экс-солистку «Тату» утвердили для участия в праймериз «Единой России»

Кандидатуру экс-солистки группы «Тату» Юлии Волковой утвердили для участия в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму, передает ТАСС со ссылкой на секретаря регионального отделения партии в Ивановской области Сергея Низова.

Утверждение Волковой прошло единогласно, поскольку «все поданные документы у нее в порядке». Региональный оргкомитет есть право аннулировать это утверждение, если Волкова не разместит до 16 мая два ролика на сайте «Предварительное голосование — 2021».

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от «Единой России» на выборах. Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.

Ранее сообщалось, что директор экс-солистки «Тату» Волковой удивилась решению певицы идти в Госдуму.