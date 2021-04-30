Суд приговорил лжесвидетеля Кобца по делу Ефремова к исправительным работам

Пресненский суд столицы признал Александра Кобца, который давал показания на процессе по делу актера Михаила Ефремова, виновным в лжесвидетельстве. Ему назначили 1,5 года исправительных работ, сообщает РИА «Новости».

«Признать Кобца виновным… и назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1,5 года с удержанием 10% заработной платы», — озвучила приговор судья Катерина Кириченко.

Прокурор до этого просил назначить мужчине 1 год и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 20% от его зарплаты в доход государства.

Кобец стал вторым осужденным в рамках данной истории. Ранее суд приговорил другого лжесвидетеля Тевана Бадасяна к году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.

В пятницу, 30 апреля, планируется также огласить приговор третьему по делу о лжесвидетельстве в пользу Ефремова. Речь идет о Андрее Гаеве.

Осенью прошлого года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника аварии, в результате которой погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.

Ранее адвокат Ефремова рассказал, как себя чувствует актер.