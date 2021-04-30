Лариса Лужина после откровений Прокловой рассказала о домогательствах

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина в интервью изданию «Собеседник» рассказала о домогательствах.

Так 82-летняя звезда фильма «Вертикаль» отреагировала на откровения актрисы Прокловой о том, что в подростковом возрасте ее домогался известный актер. «Елена Проклова дает совет мамочкам, чтобы они оберегали дочерей. А как их оберегать? Ты что, за подол будешь держать девушку, ходить за ней по пятам? Что же ее мама не удержала?» — рассуждает Лужина.

По словам Лужиной, в 19 лет ее домогались двое представителей киностудии Горького, которые проводили кастинг артистов для фильма «Две жизни». «Они пригласили меня на переговоры в гостиницу. Мне тогда было 19 лет. Я прочитала сценарий, мне все понравилось, и тут они мне говорят: мы должны посмотреть на вас без одежды. Там якобы была сцена, где героиня обнаженная купается в ванной», — вспоминает она. Лужина отметила, что отказалась раздеваться и ушла.

Актриса уверена, что сейчас девушки легче соглашаются на такие роли. «Они потом все равно меня вызвали на пробы. И человек, который меня встретил на вокзале, не помню, кем он представился, прямо мне так и сказал: «Переспишь со мной – будешь играть в этом фильме». Я отказала, и меня, понятное дело, не утвердили», — сказала она, добавив, что это был единственный подобный инцидент за всю карьеру.

Ранее Проклова отреагировала на травлю после рассказа о домогательствах.