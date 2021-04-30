Президент Армении написал письмо Ким Кардашьян и Шер

Президент Армении Армен Саркисян написал письмо знаменитостям армянского происхождения — звезде реалити-шоу Ким Кардашьян и певице Шер. Он поблагодарил артисток за их вклад в процесс признания геноцида армян, передает РИА «Новости».

Саркисян отметил, что семья Кардашьян обладает большим влиянием в мире. «Было замечательно видеть, как вы своей деятельностью и шагами смогли сыграть значительную роль в международном признании геноцида армян. Спасибо за ваши неустанные усилия, искреннюю преданность», — написал он.

В обращении к Шер Саркисян напомнил, что артистка всегда боролась против отрицания геноцида. «Надеюсь снова увидеть вас в Армении, как много лет назад», — пригласил певицу в гости он.

24 апреля президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи.

Ранее факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 страны. Турция традиционно отвергает соответствующие обвинения.

По мнению Саркисяна, данный шаг Байдена «открывает новые перспективы для отношений США и Армении».