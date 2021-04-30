Третьего лжесвидетеля по делу Ефремова приговорили к 1,5 года исправительных работ

Пресненский суд столицы приговорил к полутора годам исправительных работ Андрея Гаева. Он стал третьим лжесвидетелем из уголовного дела артиста Михаила Ефремова, сообщает РИА «Новости».

В результате все подсудимые были приговорены именно к этому наказанию. До этого Теван Бадасян получил год исправительных работ, а Александр Кобец — полтора.

«Признать Гаева виновным... и назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на один год шесть месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства», — объявила судья Александра Авдотьина.

В отношении всех фигурантов прокуратура до этого запросила по году и десяти месяцам исправительных работ.

Осенью 2020 года Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима как виновник аварии, в результате которой погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.

Ранее Эльман Пашаев рассказал о тех, кто был готов за деньги взять на себя вину Ефремова. Последний, утверждает экс-адвокат, долго отказывался от допроса в суде.