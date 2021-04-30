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Новости культуры

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«Евровидение» смогут посетить до 3,5 тысячи зрителей

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Власти Нидерландов утвердили количество зрителей, которые смогут посетить международный песенный конкурс «Евровидение» в Роттердаме.

Как сообщается на сайте «Евровидения», в конференц-центре Rotterdam Ahoy смогут разместиться до 3,5 тыс. человек — это около 20% вместимости площадки.

Билеты на шоу доступны покупателям билетов на отмененное мероприятие 2020 года. Зрители посетят три живых выступления и шесть генеральных репетиций в Роттердаме.

Зрители должны будут соблюдать меры безопасности, связанные с пандемией коронавируса, носить защитные маски и предоставить сертификат отрицательного теста на коронавирус, выданного не позднее, чем за сутки до входа в зал. Через пять дней после мероприятия они должны будут сдать бесплатный тест на коронавирус.

«Евровидение» пройдет 18-22 мая в Роттердаме. Организаторы рассчитывают, что конкурс будут удаленно смотреть 180 млн зрителей из 45 стран.

Ранее информация о допуске зрителей на мероприятие появилась в СМИ.

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