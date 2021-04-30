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Новости культуры

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Актер Петров упал на красной дорожке ММКФ

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Российский актер Александр Петров поскользнулся и упал на ковровой дорожке. Данная ситуация была на закрытии 43-го Московского международного кинофестиваля.

«Передал привет Андрею Миронову, кафедре сценического движения ГИТИСа и футбольной юности на закрытии ММКФ», — прокомментировал артист свое падение на странице в Instagram.

Петров поделился видеофрагментом трансляции, где он в черном костюме идет по красной дорожке, позируя фотографам. В один момент актер неожиданно спотыкается, падает, но очень быстро встает.

В комментариях под постом подписчики оценили чувство юмора Петрова. Люди согласились с тем, что этой курьез напомнил знаменитую сцену из комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

Ранее сообщалось, что гран-при ММКФ получила румынский фильм «#Засранка». Картина посвящена травле в социальных сетях. Спецприз жюри дали фильму «Кровопийцы» режиссера Юлиана Радльмайера из Германии. Кинофестиваль проходил с 22 по 29 апреля.

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