Адвокат Моргенштерна рассказал, как продвигается расследование дела

Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что административное дело против артиста за пропаганду наркотиков надо рано или поздно прекращать. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на защитника.

По словам Жорина, экспертизу песен исполнителя провели в московском департаменте здравоохранения. Адвокат смог доказать, что данное заключение не соответствует закону.

Затем треками исполнителя занялись в ГБУ «Московский исследовательский центр», однако специалистам ведомства не удалось провести фоноскопическую экспертизу. Представителям певца отказали в этой процедуре, указав, что «не имеет значения, кто и что поет, важно, кто разместил это в интернете», пояснил адвокат.

Ко всему прочему, работники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве также не выявили в текстах Моргенштерна пропаганды наркотических веществ.

Ранее ФАС признала ролик Моргенштерна и Альфа-банка нарушающим закон. Ролик «Клип за 10 лямов» был опубликован конце 2020 года на Youtube-канале музыканта.

Кроме того, адвокат Моргенштерна подтвердил заведение дела. Поводом для возбуждения этого административного дела послужили два видеоролика на песню «Розовое вино 2» и «Family».