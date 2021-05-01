Актер из «Реальных пацанов» будет баллотироваться в Госдуму

Депутат думы города Осы Пермского края Армен Бежанян, сыгравший роль Арменки в сериале «Реальные пацаны», планирует баллотироваться в Госдуму. Об этом пишет URA.ru.

Сообщается, что актер уже посетил праймериз по отбору кандидатов в Госдуму по одномандатному округу № 58, а также написал заявление на участие в нем. Также Бежанян будет участвовать в выборах в Госдуму по списку региональной группы № 23 (Оса).

Актриса Марина Федункив, которая тоже снималась в сериале, поддержала бывшего коллегу. Другая артистка из «Реальных пацанов» Юлия Гришнина отказалась комментировать политику, но отметила, что «всегда готова поддержать его (Бежаняна).

В2019 году исполнитель роли Арменки в сериале «Реальные пацаны» Армен Бежанян был избран депутатом Осинской городской думы в Пермском крае.

В состав первого созыва Осинской городской думы, созданной после объединения в один Осинский городской округ двух муниципальных образований — города Осы и Осинского района, Бежанян прошел, набрав 197 голосов избирателей, или 47,58%.