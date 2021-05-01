Стал известен победитель восьмого сезона шоу «Голос. Дети»

Владислав Тюкин из Санкт-Петербурга стал победителем восьмого сезона телевизионного шоу «Голос. Дети». Трансляцию вел «Первый канал».

12-летний Тюкин получил 43,7% голосов зрителей. В финале он исполнил композиции «Не отрекаются любя» Аллы Пугачевой и «Who Wants to Live Forever» группы Queen. Его наставником была певица Светлана Лобода.

С ним соревновались 13-летняя Мария Политикова из команды рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, и 12-летняя Елизавета Трофимова из команды певца Егора Крида.

Ранее дочь певца Сергея Трофимова (Трофима) Елизавета ответила на критику своего выступления на шоу «Голос.Дети». Девочка, которая ранее прошла в финал телепроекта, намерена бороться за победу. «Я знаю, что всегда найдутся люди, которые будут говорить про тебя что-то плохое. Даже если бы папа не был известен, был бы хейт», — сказала девочка.