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Новости культуры

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Тайка Вайтити сыграет Черную бороду в новом сериале HBO Max

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Новозеландский актер Тайка Вайтити сыграет пирата Черную бороду в новом сериале сервиса HBO Max «Наш флаг означает смерть» («Our Flag Means Death»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

По данным издания, история будет основана на жизни реального человека — Стида Боннета (1688—1718), английского аристократа, который отказался от привилегированной жизни, чтобы стать пиратом.

«Наш Черная Борода — легенда, любовник, воин, тактический гений, поэтическая душа и, вполне возможно, безумец», — сказал сценарист Дэвид Дженкинс.

Отмечается, что сериал будет состоять из шести получасовых эпизодов.

Ранее сообщалось, что HBO снимет сериал по мотивам «Гарри Поттера».

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