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Новости культуры

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Умер первый продюсер Пугачевой Михаил Плоткин

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Умер российский продюсер Михаил Плоткин, который был первым продюсером певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщил его друг Хизри Байтазиев на своей странице в Instagram.

Плоткину было 77 лет. Он скончался в 8.20 мск в субботу, 1 мая.

Байтазиев рассказал, что познакомился с продюсером 30 лет назад. Мужчина назвал своего друга человеком-легендой, патриархом российского эстрадного цеха, который встал у истоков создания таких музыкальных коллективов, как «Лейся песня», «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Надежда».

Композитор Владимир Еврезеров сообщил на своей странице в социальных сетях, что Плоткин не выдержал последствий коронавирусной инфекции, он болел в марте. По словам Еврезерова, его друг после болезни был очень слаб, и «никто не дал бы гарантии», что он выживет.

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