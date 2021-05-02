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Новости культуры

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Звезду «Пацанок» Милас отстранили от съемок в шоу «Ревизорро»

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Ведущую программы «Ревизорро» Ксению Милас отстранили от съемок в телешоу. Информацию подтвердил гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия, передает издание Super.

Ранее СМИ сообщили про поножовщину, в которой якобы Милас ранила Марию Ефименко. Конфликт, как утверждалось, произошел в ночь на 1 мая на вечеринке. Официального подтверждения информация о конфликте звезды «Пацанок» с применением холодного оружия сейчас нет.

«Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект «Ревизорро» приостановлен», — уточнил генеральный директор.

Картозия рассчитывает, что медики помогут пострадавшей. По данным СМИ, девушка была доставлена в больницу с травмами спины и руки. Подробности конфликта пока не уточняются.

Ранее главный редактор «Дождя» объявил об увольнении Павла Лобкова. Тихон Дзядко рассказал, что на прошлой неделе он отстранил Лобкова от эфира за «неоднократные оскорбления коллег».

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