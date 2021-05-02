Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов рассказал о жизни в колонии.

Артист сообщил, что находится в хорошем психологическом состоянии, однако у него есть некоторое проблемы с здоровьем. Также он отметил, что ему пришлось привыкать к жесткому распорядку дня.

«Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца», — рассказал Ефремов журналу «СтарХит».

Он добавил, что удовольствие в колонии ему приносит посещения всевозможных мероприятий в качестве зрителя или болельщика. При этом актер уточнил, что в свободное от работы время пока не занимается творчеством.

Ранее адвокат Ефремова рассказал, как себя чувствует актер.

Осенью прошлого года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.