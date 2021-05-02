Звезда «Пацанок» Милас вышла на связь после сообщений о поножовщине

Ведущая шоу «Ревизорро» и звезда реалити-шоу «Пацанки» Ксения Милас дала о себе знать после сообщений о поножовщине. Она опубликовала соответствующий пост в своем Instagram.

Телеведущая выложила фотографию из Таиланда, на которой она находится в бассейне. «Уважение — помимо слов, подкреплено и действиями! Сложно сымитировать заботу без подлинного чувства. PS. Скучаю по морю, а вы?» — написала Милас под снимком.

Ранее СМИ сообщили про поножовщину, в которой якобы Милас ранила Марию Ефименко. Конфликт, как утверждалось, произошел в ночь на 1 мая на вечеринке. Официального подтверждения информация о конфликте звезды «Пацанок» с применением холодного оружия в настоящее время нет. После появления сообщений о поножовщине Милас отстранили от съемок в шоу «Ревизорро».