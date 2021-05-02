Против подозреваемой в поножовщине звезды «Пацанок» возбудили дело

Полиция Москвы завела уголовное дело после инцидента с поножовщиной, участником которого предположительно была ведущая реалити-шоу «Пацанки» и ведущая телешоу «Ревизорро» Ксения Милас. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, дело было открыто по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК России).

«Накануне в одной из квартир на юго-западе Москвы в ходе возникшего конфликта женщина получила нетяжелое ножевое ранение. По предварительным данным, на причастность к этому проверяется ведущая Ксения Милас», — сказал он.

Отмечается, что телеведущей может грозить до двух лет лишения свободы, если будет доказано ее участие в инциденте.

Источник также рассказал, что присутствовать при конфликте могла диджей Яна Бородина. Бородина в беседе с агентством отказалась прокомментировать эту информацию.

Ранее СМИ сообщили про поножовщину, в которой якобы Милас ранила Марию Ефименко. Конфликт, как утверждалось, произошел в ночь на 1 мая на вечеринке.

В дальнейшем гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия объявил об отстранении Милас от эфиров из-за поножовщины.