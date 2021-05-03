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Новости культуры

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Ольга Остроумова и Олег Вавилов в спектакле &laquo;Лунин, или смерть Жака&raquo; в Московском драматическом театре на Малой Бронной, 1981 год Ольга Остроумова и Олег Вавилов в спектакле &laquo;Лунин, или смерть Жака&raquo; в Московском драматическом театре на Малой Бронной, 1981 год

Народного артиста Олега Вавилова госпитализировали после спектакля

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Народному артисту Олегу Вавилову стало плохо на сцене. Об этом рассказал телеканалу «360» актер Юрий Васильев.

По словам Васильева, актеру стало плохо во время спектакля «Хомо Эректус» в Театре сатиры в Москве.

«У Олега начались проблемы с речью, он начал бессвязно произносить слова, пропуская буквы», — поделился собеседник телеканала.

Спустя некоторое время речь к Вавилову вернулась, однако он продолжал произносить реплики не полностью.

Когда спектакль был доигран, артиста отвели в комнату отдыха, где его ждали врачи скорой помощи.

Ранее «Пятый канал» сообщал, что Вавилов попал в реанимацию с ишемической атакой.

Олег Вавилов родился 8 январе 1950 года. в 1971 году он окончил ГИТИС. В 1990 он получил звание заслуженного артиста РСФСР, а через шесть лет — стал народным артистом России. В Театре сатиры актер работает с 2004 года.

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