Боевик «Гнев человеческий» возглавил российский прокат в минувшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com.

Фильм Гая Ричи с 29 апреля по 2 мая собрал 145,4 млн руб. Главные роли в фильме о расследовании серии ограблений сыграли Джейсон Стэтхэм, Скотт Иствуд, Джош Хартнетт, Алекс Фернс и др.

На втором месте оказался фильм «Девятаев» Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова с 79,7 млн руб., собранными за выходные. По сюжету, советский летчик Михаил Девятаев решает бежать из немецкого плена на истребителе. Главные роли в картине исполнили Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Тимофей Трибунцев и др.

Третью строчку занял «Чернобыль» Данилы Козловского. Драма об аварии на Чернобыльской АЭС собрала 27,2 млн рублей за уик-энд. Козловский сыграл в ней главную роль — пожарного, которому предстоит миссия по предотвращению нового взрыва. Также в фильме сыграли Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова и др.