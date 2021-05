Фото Билли Айлиш в белье поставило рекорд Instagram

Певица Билли Айлиш поставила новый рекорд в Instagram благодаря съемке в белье для британского Vogue.

Пинап-фотосессия появилась на странице 19-летней Айлиш 2 мая и всего за 6 минут набрала миллион лайков. «Зачем надевать корсет, если ты за бодипозитив? Почему не показать свое настоящее тело? Отвечу: я могу делать, что захочу. Опирайтесь на свои чувства. Хотите операцию — сделайте. Хотите надеть платье, в котором кому-то кажетесь слишком толстой — к черту, если вам кажется, что вы выглядите хорошо — вы так и выглядите», — поделилась рассуждениями она.

По словам Билли Айлиш, сейчас ей проще самовыражаться, она стала чувствовать себя более женственной. «Из-за того, какой мир видит меня, я не чувствовала себя желанной», — говорит певица, которая ранее фотографировалась в основном в мешковатой одежде, которую носила и в повседневной жизни. «Но со мной так всю жизнь, не думаю, что это из-за известности», — добавила она.

30 июля Билли Айлиш представит второй студийный альбом Happier Than Ever. Недавно она выпустила третью композицию с альбома — Your Power.