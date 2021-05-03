Умер актер Ефим Каменецкий

Народный артист России Ефим Каменецкий умер на 86-м году жизни в Санкт-Петербурге, передает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Драматического театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков.

Актер театра и кино скончался в больнице в ночь на 3 мая. «До последнего времени он продолжал выходить на сцену. Последним спектаклем в его репертуаре была комедия Михаила Жванецкого «В осколках собственного счастья»», — поделился Новиков. Причина смерти артиста пока неизвестна, о дате и месте прощания в театре расскажут позже.

В 1958 году Ефим Каменецкий начал театральную карьеру в Пензенском областном драматическом театре имени Анатолия Луначарского, после работал в ТЮЗе и БДТ в Казани, Рижском театре русской драмы, Ленинградском театре имени Ленсовета. С 1987 года служил в Театре имени Веры Комиссаржевской.

Каменецкий играл в фильмах «Ты у меня одна», «Проводы белых ночей», «Строгая мужская жизнь», «Объяснение в любви», «Петр Первый. Завещание» и др.