«Серебряные коньки» стали первой российской полнометражкой Netflix Original

Фантастическая драма «Серебряные коньки» Михаила Локшина стала первым российским полнометражным фильмом в линейке Netflix Original, сообщил в Instagram продюсер Петр Ануров.

По словам Анурова, фильм выйдет в этой линейке во всем мире, будет дублирован на 8 языков, субтитры будут представлены на 28 языках. Премьера фильма на Netflix состоится 16 июня.

«Серебряные коньки» вышли в декабре 2020 года и возглавили российский прокат после премьеры. В первые выходные проката картина заработала 91,5 млн руб.

По сюжету, в канун нового 1900 года 18-летний сын бедного фонарщика случайно знакомится с юной петербурженкой аристократического происхождения, мечтающей заниматься наукой.

Главные роли в «Серебряных коньках» сыграли Федор Федотов и Соня Присс. Также в картине снялись Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте и др.

Ранее сообщалось, что режиссер «Серебряных коньков» снимет кино о Воланде из «Мастера и Маргариты».