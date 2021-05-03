Получивший «Оскар» короткометражный фильм уличили в плагиате

Режиссер и сценаристка Синтия Као уличила авторов короткометражного фильма «Два далеких незнакомца» в плагиате, передает портал What.

Као в 2016 году сняла фильм «День сурка для черного парня», сюжет которого якобы был украден для «Двух далеких незнакомцев».

По сюжету, мужчина оказывается во временной петле после смертельной встречи с полицейским и не может попасть домой.

После того, как летом 2020 года во время задержания умер темнокожий Джордж Флойд, с Као связалось издание NowThis. Они попросили у Као разрешения поделиться видеороликом у себя на страницах.

Известно, что NowThis упомянуты в титрах «Двух далеких незнакомцев», получивших в 2021 году статуэтку «Оскар» как «Лучший короткометражный игровой фильм».

Ранее писательница Гузель Яхина ответила на обвинения историка Григория Циденкова в плагиате в ее новом романе о голоде в Поволжье.