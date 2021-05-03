«В худшей в жизни форме»: Уилл Смит показал располневшую фигуру

Голливудский актер Уилл Смит опубликовал в Instagram неотретушированное фото, на котором показал располневшую фигуру.

52-летний артист признался, что в последнее время набрал вес. «Буду с вами честен, я в худшей в жизни форме», — написал Уилл Смит, на снимке стоящий на берегу озера в коротких черных шортах, расстегнутой спортивной куртке и домашних тапочках.

Поклонники поддержали Уилла Смита, указав на то, что для своего возраста он выглядит довольно подтянутым.

Ранее сообщалось, что бодипозитивный эпизод из «Школы рока» стал вирусным через 18 лет после премьеры. Это отрывок котором герой Блэка, школьный учитель Дьюи Финн, разговаривает с одной из своих учениц Томикой о принятии своего веса. Томика переживает, что во время выступления все будут смеяться над ней из-за ее веса, а учитель убеждает ее, что главное — это ее таланты.