Диснейленд раскритиковали за аттракцион с поцелуем Белоснежки

Тематический парк развлечений Диснейленд в Анахейме (Калифорния, США) раскритиковали за пропаганду культуры насилия.

Посетители парка, открывшегося после отмены коронавирусных ограничений, обнаружили, что в аттракцион о Белоснежке была добавлена сцена, в которой Принц целует спящую девушку и таким образом снимает с нее проклятье мачехи. «Поцелуй получен без согласия Белоснежки во время сна, значит, он не может быть поцелуем настоящей любви — лишь один человек понимает, что происходит», — объясняет в критической статье издание SFGate.

Автор статьи указывает на то, что ранее спорные сцены были убраны из аттракциона Jungle Cruise, где некорректно изображались коренные американцы. «Почему бы не переосмыслить концовку, чтобы сохранить дух мультфильма из место Белоснежки в каноне Disney canon, но избежать этой проблемы?» — предлагают журналисты.

В Disney пока не ответили на критику.

Ранее в США представители местного индийского сообщества попросили создателей «Симпсонов» переработать персонажа, «маргинализирующего» американских индийцев.