Грузинского актера Кахи Кавсадзе похоронили в Тбилиси на Сабурталинском кладбище рядом с женой Бэллой Мирианашвили, пишет mk.ru.

Гражданская панихида по актеру прошла 1 мая в Тбилисском театре имени Шота Руставели. Попрощаться с Кавсадзе пришли президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и другие известные люди и поклонники таланта покойного.

Кахи Кавсадзе умер 27 апреля в Тбилиси на 86-м году жизни.

C февраля 2021 года артист находился в клинике из-за двусторонней пневмонии. В конце 2020 года он также проходил лечение от коронавирусной инфекции в Первой университетской клинике Тбилиси.

Кахи Кавсадзе родился в 1935 году. С 1959 года он выступал в театре Руставели, а в 1981 году был удостоен звания народного артиста Грузинской ССР. Наиболее известен по ролям в фильмах «Белое солнце пустыни» и «Покаяние».