Агутин объяснил свои слова о стыдной песне Manizha для Евровидения

Певец Леонид Агутин заявил, что его слова о «стыдной» песне исполнительницы Manizha для конкурса «Евровидение» были поняты неправильно. Об этом он написал в Facebook.

«Превратное понимание сказанного — это наше все! Кого вообще должно волновать мое отношение к песне, выбранной зрительским голосованием на «Евровидение»?» — написал артист.

Он также отметил, что Первый канал «по-прежнему лучшая телевизионная команда страны, как ни крути», несмотря на организацию конкурса.

Агутин добавил, что считает песню Russian Woman слабой, но «сильно подозревает, что на Первом такого же мнения». В то же время зритель «зритель выбрал то, что выбрал», поэтому из композиции нужно выжать лучший результат.

Полуфиналы конкурса организуют 18 и 20 мая. Победитель определится 22 мая после финальных выступлений исполнителей. Онлайн-трансляции будут начинаться в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Первый канал покажет «Евровидение-2021».