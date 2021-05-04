Мясников ответил на угрозу подать на него в суд

Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью с изданием «Собеседник» ответил на информацию о том, что против него хотят подать иск о возмещении материального вреда.

Житель Обнинска хочет подать иск против Александра Мясникова из-за передачи об опасной бытовой технике. Мужчина утверждает, что после просмотра шоу его бабушка выбросила фен, электрочайник и микроволновку. «Что говорить о сумасшедших. Бабушка выкинула технику, хотя я, наоборот, говорил, что этого делать не надо, видимо, она не поняла, что я говорил. Ну, а в суд пусть подают, мало ли дураков», — отреагировал на угрозы Мясников.

Врач утверждает, что пока влияние электромагнитных волн на самочувствие не изучено.

Ранее «Газета.Ru» писала, почему опасны электрические матрасы и одеяла, а также на что важно обратить внимание при их использовании.