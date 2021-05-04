Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close

Марк Уолберг показал располневшую фигуру вслед за Уиллом Смитом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Актер Марк Уолберг показал, как изменилась его фигура за три недели.

49-летний артист опубликовал в Instagram коллаж, в котором продемонстрировал кубики пресса, которыми обладал недавно, и располневшую талию. «От левого фото, сделанного три недели назад, до этого», — подписал фото звезда «Отступников», поблагодарив за вкусную еду своего шеф-повара Лоуренса Дюрана.

Уолберг набрал вес намеренно — для роли в новом фильме «Папаша Стю». Ранее в интервью Джимми Киммелу он говорил, что ему предстоит набрать 13 кило «наиболее здоровым образом». «Я хочу ходить в булочные. Я хочу есть блинчики. Хочу все, до чего смогу дотянуться», — смеялся он, признаваясь, что слишком долго сидел на диетах.

Недавно актер Уилл Смит также поделился фотографией, на которой продемонстрировал, что заметно набрал вес. 52-летний артист признался, что находится в худшей в жизни форме.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.