Марк Уолберг показал располневшую фигуру вслед за Уиллом Смитом

Актер Марк Уолберг показал, как изменилась его фигура за три недели.

49-летний артист опубликовал в Instagram коллаж, в котором продемонстрировал кубики пресса, которыми обладал недавно, и располневшую талию. «От левого фото, сделанного три недели назад, до этого», — подписал фото звезда «Отступников», поблагодарив за вкусную еду своего шеф-повара Лоуренса Дюрана.

Уолберг набрал вес намеренно — для роли в новом фильме «Папаша Стю». Ранее в интервью Джимми Киммелу он говорил, что ему предстоит набрать 13 кило «наиболее здоровым образом». «Я хочу ходить в булочные. Я хочу есть блинчики. Хочу все, до чего смогу дотянуться», — смеялся он, признаваясь, что слишком долго сидел на диетах.

Недавно актер Уилл Смит также поделился фотографией, на которой продемонстрировал, что заметно набрал вес. 52-летний артист признался, что находится в худшей в жизни форме.