Дудь ответил Ивангаю на обвинения в цензуре

Журналист Юрий Дудь ответил блогеру Ивангаю на обвинения в трусости и цензуре.

Ивангай возмущался, что Дудь не оставил в интервью его рассказы о бабушке — жертве голодомора и дедушке — жертве репрессий. По словам Дудя, из финального монтажа части интервью могут исчезнуть по двум причинам. «Как правило, на монтаже выкидывается все неинтересное, иногда — то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать», — написал Дудь в своем Telegram-канале.

По его словам, такой монтаж кажется команде его проекта «вДудь» уважением и по отношению к зрителю, и по отношению к герою. «Волнуешься, путаешься в хронологии и в логических связках, не до конца понимаешь, что хочешь сказать – это нормально, тем более, для человека с минимальным (о чем он сам говорит) опытом публичных выступлений», — уточнил журналист, добавив, что не хотел «показать героя максимально нелепым».

В доказательство своей правоты он приложил к посту 12-минутное видео, в котором Ивангай сбивчиво рассуждает о присоединении Крыма к России и своих родственников.

Интервью с Ивангаем вышло на канале Дудя в марте.