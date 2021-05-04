Возможной жертве Кевина Спейси пришлось отказаться от иска

Анонимного истца, который обвинил актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, обязали раскрыть свое имя, передает Deadline.

В сентябре 2020 года актер Энтони Рэпп и неназванный мужчина подали против Спейси совместный иск о сексуальных домогательствах, которые могли происходить в 1980-х годах.

Федеральный судья Нью-Йорка обязал анонима, скрывавшегося под инициалами C.D., раскрыть настоящее имя, чтобы продолжить разбирательства.

По словам адвокатов мужчины, он не сможет рассекретить свою личность из-за своего эмоционального состояния и откажется от иска. Судья, в свою очередь, указал на то, что C.D. ранее уже обсуждал домогательства со стороны Спейси с другими людьми и мог предполагать, что его личность будет раскрыта.

В 2018 году на изнасилования и домогательства со стороны Спейси жаловались почти два десятка человек, но обвинения в адрес Спейси были отозваны прокуратурой.