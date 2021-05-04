Фильм о чеченском гее получил гран-при «Артдокфеста» после отмены показов

Документальная картина «Тихий голос» режиссера, работающего под псевдонимом Река Валерик, стала лучшим фильмом кинофестиваля «Артдокфест», сообщается на сайте конкурса.

Получивший гран-при фильм рассказывает о чеченском бойце MMA, которому пришлось покинуть республику, когда семья узнала о его гомосексуальности. «За все годы фестиваля мы ни одну картину не лоббировали. Это абсолютно честное решение жюри, которое считает, что это художественное, объемное и интимное высказывание», — цитирует «Дождь» основателя фестиваля Виталия Манского.

Картина «Земля голубая, будто апельсин» получила специальный приз жюри, лучшим режиссером стал Виктор Косаковский («Гунда»), особое упоминание жюри получил фильм «Байконур. Вторжение».

Показы «Тихого голоса» в Москве были отменены после угроз в адрес организаторов фестиваля и выкупа всех билетов на сеансы одним человеком. Манский объяснял, что на отказ от показов организаторы пошли под давлением обстоятельств.